(Görüntülü Haber) Bahçeli: Tutarlı politikalar devam ettikçe MHP Cumhurbaşkanı'nın yanındadır

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib operasyonuna ilişkin bir soru üzerine \"Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak\'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlılık, kararlılık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib\'teki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonrasında oluşmuş olan durumlardır. Bunun böyle devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Perşembe günü yapılan görüşme sırasında bu değerlendirmeler bizimle de paylaşıldı. Anlaşılıyor ki sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor. Olaylara vakıf bir hale gelmiş ve kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettikçe, terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP sayın Cumhurbaşkanı\'nın yanındadır\" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu\'nun 14. dönem açılış töreninde konuştu. İdlib operasyonuna ilişkin bir soruya Bahçeli, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak\'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlılık, kararlılık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib\'teki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonrasında oluşmuş olan durumlardır. Rusya havadan ÖSO içeriden mücadelelerini sürdürmektedir. Türkiye\'de kendi güvenliği için orada yaşayan insanlarımızın güvenliği açısından her türlü tedbiri almış askeri güç başta olmak üzere bütün unsurları ile olayları yakından takip etmektedir. Bunun böyle devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Perşembe günü yapılan görüşme sırasında bu değerlendirmeler bizimle de paylaşıldı. Anlaşılıyor ki sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor. Olaylara vakıf bir hale gelmiş ve kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettikçe, terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP sayın Cumhurbaşkanı\'nın yanındadır\" diye yanıt verdi. (MELİH GÖKÇEK\'İN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI) \"SORUN ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE AKP ARASINDA\" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in istifa edeceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, \"MHP, hiçbir siyasi partinin içişlerine karışmaz. Herhangi bir kişi, kuruluş ve partinin de MHP\'nin içişlerine karışmasına izin vermez. Sorun Ankara Belediye Başkanlığı ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında gelişmektedir. Bize düşen basın yolu ile takip etmektir\" dedi. \"DOĞU PERİNÇEK\'İ MUHATAP ALIP AÇIKLAMA YAPMAK MHP\'YE YAKIŞMAZ\" Doğu Perinçek\'in açıklamalarına ilişkin bir soruya Bahçeli, \"Doğu Perinçek\'i muhatap alıp açıklama yapmak MHP\'ye yakışmaz. Bir gün de Türkiye adına konuşursa memnun oluruz\" diye yanıt verdi.