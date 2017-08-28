(Görüntülü Haber) Baharatta talaş ununa dikkat

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baharatçılar, halkı içine talaş unu karıştırılan baharatlara karşı uyardı. Kurban Bayramı\'nda etlerinin bir bölümü sucuk ve pastırma yapmak isteyen kişilerin uğrak yerlerinden birisi baharatçılar oldu. Baharatçı Ali Özselamoğlu, Kayseri?de bazı kişilerin kalitesiz ve insan sağlığını tehdit eden merdivenaltı imal edilmiş, 5\'inci sınıf, içinde birçok katkı maddesi bulunan baharatları cami önleri ve sokak aralarına kurdukları tezgahlarla sattıklarını söyledi. Özselamoğlu, şöyle dedi: \"İyi bir sucuk, iyi malzeme ile yapılır. İyi baharat ise, rengi ve kokusundan anlaşılır. Kaliteli ve markalı biberlerin tahlilleri yapılır, kokuları nettir. Kurban Bayramı\'nın gelmesiyle birlikte birçok kişi cami önleri ve sokak aralarında kurdukları tezgahlarla ucuz fiyata baharat satıyor. Tezgahlarımızda sattığımız birinci sınıf Nazilli toz biberinin kilosu 35 TL iken mahalle aralarında 15-20 TL?ye satılıyor. Bu fiyata satılan baharatların içinde insan sağlığını tehdit edebilecek pirinç kepeği ve talaş unu yer alıyor. Vatandaşlarımız ucuza kaçarak sağlıklarını riske atmasın.\"