(Görüntülü Haber) Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları büyük çekişmeye sahne oldu

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ, (DHA)

KÖYCEĞİZ\'de 3 gün süren Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları, büyük çekişmeye sahne oldu. Köyceğiz Su Sporları Merkezi\'ndeki organizasyona 24 kulüpten 194 sporcu katıldı. 200, 500 ve bin metre mesafelerde gerçekleşen yarışlarda dereceye giren kulüp ve sporcuların madalyalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan verdi. Ödül töreninin ardından Kabakçı, kano sporuna katkılarından dolayı Dolu ve Ceylan\'a plaket takdim etti.



Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, \"Ümit veren gençleri milli takım kamplarına alıyoruz. Türkiye\'nin dört bir tarafından buraya gelen yarışmacılarımız var. Yarışlar başarılı bir şekilde tamamlandı. Bize burada ev sahipliği yapan başta Köyceğiz Kaymakamı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğizspor\'a sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi. Kaymakam Erdinç Dolu, sakin şehir Köyceğiz\'de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Belediye Başkanı Kamil Cihan da sporcuları kutlayıp uluslararası yarışlarda başarı diledi.