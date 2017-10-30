(Görüntülü Haber) Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 23 yaşındaki Özgür G. ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Sitem C., akaryakıt istasyonunun market bölümündeki görevliyi oyalayıp, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu çaldı.



Olay, merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. ve kız arkadaşı Sitem C. ile alışveriş bahanesiyle markete geldi. Sitem C. market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolotaları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C. görevliye birşey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu sırada Özgür G. tezgah üzerindeki, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu alıp çantasına koydu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Akaryatık sahibinin olayı fark edince polisi aradı. Ekipler görüntülerden Özgür G.\'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahmekece tutuklandı. Polis Sitem C.\'yi arıyor.



