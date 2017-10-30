T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 23 yaşındaki Özgür G

30 Ekim 2017 13:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 23 yaşındaki Özgür G. ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Sitem C., akaryakıt istasyonunun market bölümündeki görevliyi oyalayıp, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu çaldı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. ve kız arkadaşı Sitem C. ile alışveriş bahanesiyle markete geldi. Sitem C. market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolotaları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C. görevliye birşey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu sırada Özgür G. tezgah üzerindeki, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu alıp çantasına koydu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Akaryatık sahibinin olayı fark edince polisi aradı. Ekipler görüntülerden Özgür G.\'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahmekece tutuklandı. Polis Sitem C.\'yi arıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASitemOlaySeyhanMithatpaşa MahallesiAldığıDahaBuAkaryatıkEkiplerKısaPolis Sitem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24