(Görüntülü Haber) Bağcılar’da Kestane Şenliği

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR Belediyesi hizmete sunduğu nostalji bahçelerinden biri olan kestane bahçesinde şenlik havasında bir piknik düzenlendi. Bağcılar halkı bir yandan piknik yaparken diğer yandan da ağaçlardan toplanarak kavrulan kestanelerin tadına baktı.





Yaklaşık 11 bin metrekare alana kurulu kestane bahçesinde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Piknik tadındaki etkinlikte bahçede bulunan 100 ağaçtan toplanarak kavrulan kestaneleri yiyen Bağcılar halkının yaşadığı keyifli anlar renkli görüntülere sahne oldu. Kestane şöleninde ayrıca geleneksel kıyafetler giyen kadınlar, Kastamonu’da kestaneyle yapılan yöresel yemeklerden pişirip davetlilere ikram etti. Bugün için özel hazırlanan Kestaneli Gavurdağı Salatası, Kestaneli Tavuk Dolması, Kestaneli Fırın Güveç,Kestaneli Pirinç Pilavı Islama, Kestaneli Baklava, Kestaneli Pasta ve Kestane Şekeri vatandaşlardan tam not aldı. Bağcılarlı vatandaşlar, pergola ve mangal hizmeti de veren sosyal tesiste güneşli bir sonbaharın tadını çıkardı.





“KESTANEYİ PİŞERKEN İZLEMESİ BİLE GÜZEL”





Kestaneyi çok sevdiğini belirten 13 yaşındaki Uğur Furkan, “Ben de pişiriyorum, çok güzel oluyor. Sobanın üzerine koyun ve bekleyin. Onu izlemesi bile güzel” diye konuştu. Kastamonulu olduğunu kaydeden ev hanımı Azime Kaval, “Kestane çok güzel, çok lezzetli. Burası da çok güzel. Mangal yerlerimiz var. Komşularımızla burada çok güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.





YÖRESEL KASTAMONU YEMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI





Yöresel bir yemek olan Kestaneli Pirinç Pilavı Islama’nın tarifini veren Feride Demir, “Bu Kastamonu’nun özel yemeğidir. Biz de ‘Islama’, bazı yörelerde ise ‘Bandoma’ diye adlandırılır. Yufkalar tek tek açılıyor ve sac üzerinde pişiriliyor. Pişirilen yufkalar kesilip hindi ya da tavuk suyu ile yumuşatılıyor. Üzerine tereyağı koyup kestane ve tavuk ile süslenerek servis edilir” şeklinde konuştu.





“ÇOCUKLARIMIZ KESTANENİN NASIL YETİŞTİĞİNİ ÖĞRENDİ”





Kestane şöleninde Bağcılarlı komşularıyla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları söyledi:





“Bağcılar’ın eski günlerini hatırlamak ve çocuklarımızın geleceğe daha emin adımlarla atması ve Bağcılar’ı yeşil görmesi adına Nostalji Bahçeleri geleneğini başlattık. Bu proje sosyal dönüşümü de beraberinde getirdi. Çocuklar kestane meyvesini pazardan alıp yiyordu ama kestanenin nasıl yetiştiğini bilmiyordu. Çocuklarımız bu şekilde kestanenin nasıl büyüdüğünü gördü ve eğitici bir proje oldu.”