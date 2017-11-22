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(Görüntülü Haber) Bağcılar'da kafedekilere silahlı saldırı: 3 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bağcılar'da gece saatlerinde, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi içeride bulunanlara ateş açtı

22 Kasım 2017 12:16

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bağcılar\'da gece saatlerinde, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi içeride bulunanlara ateş açtı. Saldırı sonrası 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay Bağcılar, Kirazlı Mahallesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Parkı içinde bulunan kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilere karşı ateş açtı. Saldırı sonrası kafede bulunan Erol Aksu, Ercan Aksu ve Özcan Kanbay çeşitli yerlerinden yaralandı. Kafe de bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. POLİS EKİPLERİ 3 SAAT OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, parka giriş çıkışı da kapattı. Polis ekipleri olayın olduğu sırada kafede bulunanların tek tek ifadesine başvurarak saldırı ile ilgili bilgi aldı. Kafede ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İnceleme yapan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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