(Görüntülü Haber) Bağcılar’da ihtiyaç sahibi 25 çift toplu düğünle dünya evine girdi

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 22’ncisini düzenlediği “Toplu Düğün Şöleni”nde 25 çift dünya evine girdi. İhtiyaç sahibi çiftlerin düğünlerindeki mutluluğu gözlerinden okundu.





Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen Toplu Düğün Şöleni Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. 25 çiftin nikahını kıyan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çiftlerin nikah defterine imza attıkları kalemle birlikte altın hediye etti. Yemekli düzenlenen düğün törenine aileleriyle birlikte katılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.





“ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ”





22 yıl önce başlatılan toplu nikâh geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni evlenen çiftlere mutluluk diledi. Çağırıcı, “Maddi imkânsızlıktan dolayı evlenemeyen çiftleri evlendirmek için çıktık bu yola. Her yıl 100 çifti evlendirmeyi hedefledik. Evlendirdiğimiz kişi sayısı bazen 100 kişiyi bile aştı. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu.





20 seneyi aşkın süredir Bağcılar’da yaşadığını belirten Ümmühan Şahin, bu güzel organizasyon için Bağcılar Belediye Başkanına teşekkürlerini iletirken, Soner Çetinkaya evlilikle ilgili öğütleri yerine getireceğini kaydetti. Düğün programında Abdullah Taşçı ve kardeşi Mehmet Taşçı aynı anda ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Nişanlısıyla evlenmek için 11 sene beklediğini ifade eden Abdullah Taşçı, kardeşiyle aynı anda evlenmenin mutluluğunu yaşadı.





25 ÇİFTE GELİNLİK, DAMATLIK VE EV EŞYASI





Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılan başvurular sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen çiftlerin gelinlik, damatlık ve tüm ev eşyaları da yardımsever vatandaşların katkılarıyla temin edildi. Bağcılar Belediyesi tarafından 21 yıldır düzenlenen Toplu Düğün Şölenleri’nde şu ana kadar toplam 895 çift dünya evine girdi.