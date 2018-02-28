(Görüntülü Haber) Bağcılar'da dernek basıp gasp yapanlara operasyon

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar\'da bir derneği basarak gasp yapan maskeli, çelik yelekli ve silahlı 6 kişiyi yakaladı. Olay, Bağcılar Çınar Mahallesi\'nde bulunan Osmanlı Yardımlaşma Derneği 11 Şubat\'ta meydana geldi. Dernek binasını basan yüzleri maskeli, çelik yelekli ve silahlı 9 kişi iddiaya göre, \"Burada kumar oynatıyorsunuz. Sarallar adına geldik, para istiyoruz\" diyerek burada bulunanları darp edip cep telefonları ile paralarını aldı. Dernek yöneticilerinin durumu polis ekiplerini bildirmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak dernek binasına baskına gelen 9 kişinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri 23 Şubat\'ta çeşitli adreste düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan 6 şüpheliden birisinin Ümit Saral ile bağlantısının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 5\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin maskeleri takarak dernek binasına girmesi ve çıkması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.