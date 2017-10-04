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(Görüntülü Haber) Baca borusu temizlerken kalp krizinden öldü

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 57 yaşındaki Mahmut Ergur, evinin önünde baca borusu temizlerken kalp krizi geçirerek öldü

04 Ekim 2017 19:35

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 57 yaşındaki Mahmut Ergur, evinin önünde baca borusu temizlerken kalp krizi geçirerek öldü. Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, kış mevsimine hazırlık için soba borularını evinin önüne çıkaran Mahmut Ergur, temizliğe başladı. Temizlik sırasında kalp krizi geçiren Ergur, birden yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergur\'u Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ergur, doktorların tüm müdahalesine rağmen, öldü. Otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan Ergur\'un ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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