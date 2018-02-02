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(Görüntülü Haber) Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Mustafa SOLAK SARAYÖNÜ KONYA (DHA) KONYA'nın Sarayönü ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu sürücü Battal Gül (31) yaşamını yitirdi

02 Şubat 2018 19:03

Mustafa SOLAK SARAYÖNÜ KONYA (DHA) KONYA\'nın Sarayönü ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu sürücü Battal Gül (31) yaşamını yitirdi. Gül\'ün, babası Yusuf Gül\'ünde 2012 yılında trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İstasyon Caddesi Ercekaya Mevkii\'nde uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. Makinist Selim Cülüş\'ün (31) kullandığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar- Konya seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği\'ne ait kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle devrildi. Sürücü Gül de olay yerinde yaşamını yitirdi. Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül\'ün, babası Yusuf Gül\'ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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