T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Babasını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tartıştığı babası Nihat Özdemir'i (58) öldürdüğü için girdiği cezaevinden firar eden Günay Özdemir (27), polis tarafından yakalandı

04 Aralık 2017 17:34

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tartıştığı babası Nihat Özdemir\'i (58) öldürdüğü için girdiği cezaevinden firar eden Günay Özdemir (27), polis tarafından yakalandı. Olay, 14 Ocak 2015\'te Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Günay Özdemir, tartıştığı babası Nihat Özdemir\'i sağ bacağından bıçakladı. Damarları kesilen baba, kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan Günay Özdemir, \'yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle Adana 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen sanık, \"Annemle babam ayrı. Ben annemle birlikte kalıyorum. Evde uyurken babam bana beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığım bıçakla bacağına bir kez vurdum. Sonra evden kaçtım. Babamın uyguladığı şiddet nedeniyle birkaç kez şikâyette bulunduk. Madde bağımlısıyım. Ancak olay günü uyuşturucu kullanmadım\" dedi. Anne Nilgün Özdemir (50) ise \"Oğlumun babasına karşı kötü bir davranışını görmedim. Ayrı yaşamamıza rağmen eski eşim zaman zaman eve gelirdi\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, babası şiddet uyguladığı için Günay Özdemir\'in cezasında indirim yaparak 11 yıl 3 ay hapis verdi. Osmaniye Cezaevi\'ne gönderilen Özdemir, bir süre sonra açık cezaevine alındı. Hükümlü, 2017\'nin Eylül ayında izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Günay Özdemir\'i yakalamak için çalışma başlattı. Özdemir annesinin evine geldiği sırada, Havutlu Mahallesi\'nde yakalandı. Hükümlü önce emniyete daha sonrada adliyeye götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Günay Özdemir, cezaevine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANANihatGünayOlayOcakYüreğirHavutlu MahallesiUyuşturucuDamarlarıOlayınAdanaAğır Ceza MahkemesindeBabasınınBenEvdeAldığımSonraBabamınMaddeAncakAnne NilgünAyrıMahkemeOsmaniye Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24