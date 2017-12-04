(Görüntülü Haber) Azize Santa Barbara, İzmit'te ayinle anıldı

Ergün AYAZ- Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde öldürüldüğü ileri sürülen Azize Santa Barbara, Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un katıldığı ayinle anıldı. Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\'ni gezip, yetkililerden bilgi alan Fener Rum Patriği Bartholomeos, ardından Roma İmparatorluğu\'na bir dönem başkentlik yapan, \'Santa Barbara Kulesi\' olarak da adlandırılan Bağçeşme mevkisinde bulunan tarihi surlar altındaki ayine katıldı. Bartholomeos\'un yanı sıra ayine, İstanbul Yunanistan Başkonsolosu Evangelos Sekeris, ÇEKÜL Vakfı Şube Başkanı Numan Gülşah, \'Santa Barbara\' filminde oynayacak oyuncu Selin Irmak ile İstanbul ve Kocaeli\'den çok sayıda kişi katıldı. Ayinde, başı kesildiğine inanılan Azize Santa Barbara için dualar okunarak, mumlar yakıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: \"Azize Barbara\'nın yaşadığı, inancı uğruna yaşamını feda ettiği İzmit\'te bulunmaktan ve onuruna ayin icra etmekten dolayı büyük sevinç ve huzur duymaktayız. Bizleri davet eden Sayın Numan Gülşah\'a ve izinleriyle ayini mümkün kılan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Biz Hristiyanlar için din büyüklerinin yaşadığı alanları ve Hristiyanlık tarihindeki önemli mekanları ziyaret etmek, her zaman kutsal bir görev olarak algılanmış ve yerine getirilmiştir. Örnek yaşamlarını daha iyi kavrayabilmek ve ilahi atmosferin sağlıklı olarak teneffüs edilmesini sağlayan bu ziyaretleri seleflerimiz gibi bizler de sürdürmekteyiz. Günlük tasalardan ve koşturmacadan uzaklaşarak, azizlerin yaşadığı dönemin koşullarını, yaşadıkları zorlukları hatırlayarak, bugünümüze şükretmekte, bizleri doğru yoldan ayırmak isteyen şeytanla mücadele edebilecek gücü vermesi için yüce Tanrı\'ya dua etmekteyiz. İyilik, doğruluk, barış ve en önemlisi sevginin dünyada hakim olacağı güzel günler mutlaka gelecektir. Yaratıcıya inancımızı her zaman sağlam tutarak, kötülükle mücadeleye hazır olmalıyız. Herkese ayırt etmeden sevgi beslemeye ve onlara için de dua etmeye devam etmeliyiz. Hepimiz, Tanrı tarafından yaratıldık ve onun tarafından korunmaktayız. Yüce Tanrı\'nın hepimize sağlık, bereket ve huzur ihsan etmesini dileriz.\" Vatikan bahçelerinde zeytin ağacı diktiklerini ve \'barış meyvesi\' vermesini dilediklerini söyleyen Bartholomeos, \"2014 yılında, Papa Hazretleri ile Kudüs\'te buluştuğumuzda gerek Filistin Devlet Başkanı gerekse İsrail Devlet Başkanı ve bendenizi Vatikan\'a davet etti. 2014 Haziran ayında, Vatikan\'a gitmiştik ve hep beraber Vatikan bahçelerinde güzel bir tören oldu. Tevrat, İncil ve Kur\'an-ı Kerim\'den parçalar okuduk, güzel müzik dinledik. Şimon Peres, Mahmut Abbas, Papa Hazretleri ve bendeniz, Vatikan bahçelerinde bir zeytin ağacı diktik. Barış sembolü olarak inşallah o zeytin ağacı büyüyor, meyve veriyor ve yalnız zeytin meyveleri değil; aynı zamanda \'barış meyveleri\' de vermesini diliyoruz. Bugün, bu kutsal mekanda bunun için de dua ettik\" dedi. ÇEKÜL Vakfı Şube Başkanı Numan Gülşah ise ayin sonrasında inanç ve hoşgörü fermanı \'Galerius Fermanı\'nın Türkçesi ile Hristiyanlarca madencilerin koruyucusu olarak bilinen St. Barbara anısına Azize Barbara\'nın İzmitli olduğuna dair hazırladıkları nüfus kağıdı örneğinin kopyasını Bartholomeos\'a hediye etti.