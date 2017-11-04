(Görüntülü Haber) Aziz Sancar Vakfı'nın bisikletli gönüllüleri Finike'de

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)- MERKEZİ ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın, Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\' adlı bisiklet turuna katılan gönüllüler, Antalya\'nın Finike İlçesi\'ne ulaştı.



Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından kurulan merkezi ABD\'de bulunan Aziz- Gwen Sancar Vakfı tarafından, Türkiye\'de köy çocuklarına giyim, kırtasiye yardımı yapmak amacıyla başlatılan \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\'nan Kaş- Finike etabı tamamlandı. Bisikletli gönüllüler Çanakkale\'den başlayıp Ege kentlerinin ardından Finike\'ye ulaştı.



\"1300 KİLOMETRELİK 13 GÜNLÜK TUR\"



Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz; Aziz- Gwen Sancar Vakfı Başkanı Dr. Bülent Ender, başkan yardımcıları Nihat Çubukçu ve Cemal Ünal ile başladıkların turun sonuna geldiklerini söyledi. Suyabatmaz, \"Kırsalda yaşayan çocuklar için başlatılan çok anlamlı bir proje. Bizim yaptığımız özel bir tur. Çanakkale\'den başladık. Türkiye\'ye yardım köprüsü amacıyla ABD\'de yaşayan Türkler arasında kurulmuş vakfın başlattığı bir proje. Proje için ABD\'den arkadaşlarımız gelerek tura katıldı. Toplanacak yardımlarla özellikle dağ köylerinde okuyan çocuklara bot, mont ve kırtasiye malzemesi almak için kurulmuş bir organizasyon. Bu organizasyona Aziz Sancar Vakfı\'nın katkıları var. Biz de Bisikletliler Derneği olarak Türkiye ayağını yapıyoruz. 1300 kilometrelik 13 günlük bir tur. Aziz Sancar Vakfı\'nın yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı da aramızda, onlar sırf bu tur için geldi\" dedi.



Turun Kemer\'de sona ereceğini aktaran Suyabatmaz, turun çok keyifli geçtiğini ve her etabın anlamlı olduğunu da kaydetti.



\"AMAÇ ÇOCUKLARA YARDIM SAĞLAMAK\"



Aziz- Gwen Sancar Vakfı Başkanı Dr. Bülent Ender de \"Vakfın kuruluş amacı yardım sağlamak. Kampanyamız için ABD\'den Türkiye\'ye geldik. Çanakkale\'den Antalya\'ya bisiklet turu yaparak, ABD\'de yaşayan Türk ailelerden yardım toplamak ve bunları daha sonra doğuda, köylerde yaşayan ihtiyacı olan çocuklara dağıtmak istiyoruz. Şu ana kadar oldukça başarılı kampanya oldu bizim için. Antalya turu sonunda tespit ettiğimiz maddi imkanları yetersiz çocuklarımızın giyeceklerini karşılamak için hareket geçeceğiz\" diye konuştu.