(Görüntülü Haber) Azez'de otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Kilis\'e komşu Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- -Olay yerinden görüntü -Çevredeki vatandaşlardan görüntü - Patlatılan araç -Genel ve detay Haber:KİLİS, (DHA)