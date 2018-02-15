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(Görüntülü Haber) Azez- Afrin sınırında YPG ile ÖSO arasında çatışma

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’e bağlı terör örgütü PYD denetimindeki Minnag bölgesinde hareketlilik yaşanıyor

15 Şubat 2018 16:21

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’e bağlı terör örgütü PYD denetimindeki Minnag bölgesinde hareketlilik yaşanıyor. Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu Özgür Suriye Ordusu güçleri ile Minnag’da bulunan teröristler arasında çatışma çıktı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında teröristlerin denetimindeki köyler, TSK ve ÖSO güçleri tarafından birbiri ardına özgürleştiriliyor. TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’in batısındaki köylerde kontrolü ele geçirerek ilerleyişi devam ederken, bölgenin doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. Afrin’in doğusunda bulunan Minnag ve Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, öğle saatlerinde Afrin bölgesindeki teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrası kontrol noktasında bulunan ÖSO askerleri, doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla saldırıyı yapan YPG’li teröristleri ateş altına aldı. Kısa süreli çatışma sonrası YPG’li teröristlerin saldırısı püskürtüldü. ÖSO GÜÇLERİNİN ELİ TETİKTE Harekatın yoğunluğunun yaşandığı bölge olan Afrin’in batısında yer yer çatışmalar devam ederken, Afrin’in doğusunda bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri de kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. Bazı bölgelerde YPG’li teröristler ile birkaç yüz metre mesafe oluşturulan siper ve cephelerde konuşlu ÖSO askerleri, sık sık Afrin tarafından ağır silah, roket ve havanlı saldırılara maruz kaldıklarını anlattı. ÖSO askerleri, Afrin’in batısının teröristlerden arındırılmasının ardından bu kez doğudaki köy, belde ve tepeleri özgürleştireceklerini ve savaşmaya hazır olduklarını ifade etti. CİNDERES BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR Afrin’in batısında bulunan Cinderes bölgesinde ise çatışmalar devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri tarafından çatışmalar ile birçok köyün özgürleştirildiği bölgede, yer yer bazı köylerde ise çatışmalar devam ediyor. Teröristlerin kaybettikleri veya çekildikleri köylerde ise TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişini engellemek için mayın ve patlayıcı tuzakladıkları öğrenildi. Güvenlik güçlerinin bu nedenle alınan köylerde arazi arama ve taraması yaparak, tuzaklanan patlayıcıları da kontrollü şekilde imha ederek ilerleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

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