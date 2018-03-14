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(Görüntülü Haber) Azeri piyanist 1 yıllığına geldiği Erzurum'da, 20 yılını doldurdu

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Azerbaycan'dan bir yıllığına geldiği Erzurum Atatürk Ünivresitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde 20'nci sanat yılını, Piyanoya adanmış bir ömür adlı konseri ile taclandıran Prof

14 Mart 2018 12:30

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) Azerbaycan\'dan bir yıllığına geldiği Erzurum Atatürk Ünivresitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü\'nde 20\'nci sanat yılını, Piyanoya adanmış bir ömür adlı konseri ile taclandıran Prof. Dr. Hagigat Muharramova büyüledi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi adeta tıklım tıklım doldu. Çok sayıda vatandaş yer bulamadığı için oyunu merdivenlere oturarak izledi. Seslendirdiği eserlerden birini de Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli asker ve polislere armağan aden Azeri piyano sanatçısı Muharramova konser sonrası çiçek yağmuruna tutuldu. Sahnede birde pasta sürprizi ile karşılaşan Muharramova, Bir yıllığına geldiğim Erzurum\'da 20 yıl geçti. Ömrümün üçte birinin geçtiği Erzurum\'da artık bende bir Dadaş kızıyım diye konuştu.

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