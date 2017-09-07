(Görüntülü Haber) Azeri genç anne iliğiyle hayata tutundu, babası faturayı ödeyemiyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Azeri 15 yaşındaki Cavit Abdullayev, annesinin yüzde 60 uyumlu iliğiyle hayata tutundu. Özel hastanenin ilik nakli için 120 bin dolarlık faturasını ödeyen baba Davut Abdullayev, ilaç ve hastane masrafları için istenen 87 bin 500 dolar tutarındaki ikinci faturayı ödeyebilmek amacıyla çalışma izni istiyor. Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de yaşayan ve inşaat sektöründe çalışan Davut ve Aynura çiftinin ilk çocukları olan Cavit Abdullayev\'e, iki yıl önce yüksek ateş ve aşırı yorgunluk şikayetleriyle gittiği hastanede milyonda 3 kişide görülen aplastik anemi (Kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı teşhisi kondu. Çocuklarının hastalığı nedeniyle zor günler geçiren çift, Rusya ve Belarus\'ta çare aradı. Aile, tedavinin daha süratli olabilmesi için yakınlarının tavsiyesiyle Antalya\'ya geldi. Doktorların kontrolünün ardından Cavit Abdullayev\'in ilik nakli olması gerektiği kaydedildi. Abdullayev\'e uygun ilik bulunması için tüm dünyadaki ilik bankaları ile temasa geçildi. Yapılan taramalarda uygun ilik bulunamaması üzerine doktorlar aileye yöneldi. Aileden alınan kan örnekleri incelendiğinde, anne Aynura Memmetli\'nin yüzde 60 uyumlu olduğu görüldü ve iliğinin nakledilmesine karar verildi. Özel hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek tarafından gerçekleştirilen operasyonla anneden alınan ilik Cavit Abdullayev\'e nakledildi. 8 Ocak 2016\'da gerçekleşen ilik naklinin ardından iyileşmeye başlayan Cavit Abdullayev\'in tedavisi aynı hastanede sürdürülüyor. Yaklaşık 20 aydır devam eden tedavi sürecinde 120 bin dolar tutarındaki nakil faturasını ödeyen Davut Abdullayev, ilaç ve hastane masrafları için kesilen 87 bin 500 dolarlık fatura karşısında şaşkına döndü. Davut Abdullayev, \"Azerbaycan\'dan Türkiye\'ye gelinceye kadar 60 bin dolar, Rusya ve Belarus\'taki hastanelerde 30 bin dolar harcadım. Bakü\'deki evimi, arabamı ve tüm mal varlığımı sattım. 120 bin dolar tutarındaki ilik nakil faturasını, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Qabala futbol takımının yöneticilerinin yardımıyla ödedim. Tüm faturanın bu olduğunu sanıyordum. 87 bin 500 dolar tutarındaki ikinci fatura beni gerçekten şoke etti. Çünkü ne satacak malım, ne borç isteyecek dostum kaldı. 87 bin 500 dolarlık faturayı nasıl öderim diye düşünürken uykularım kaçıyor\" diye konuştu. Sadece oturma izni olduğunu ve çalışma izni verilirse çalışmak istediğini söyleyen Davut Abdullayev, \"Bugüne kadar çocuğumun tedavisiyle uğraşmaktan çalışmayı düşünemiyordum. Fakat artık her şeyimiz bitti, maddi ve manevi sıkıntı yaşıyoruz. Eğer çalışma izni verilirse çalışırım, evimi ve çocuklarımı geçindiririm\" dedi. Oğluna ilik verip ikinci kez can olan Aynura Memmetli ise \"Oğlumun sağlığı önemli fakat yaşamamız için eşimin çalışması lazım. Hastanede tedavisi süren evladımın faturasının ödenmesi lazım\" diye konuştu.