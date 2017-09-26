(Görüntülü Haber) Azeri asıllı milyarder, Marmaris'ten tablo satın aldı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) DÜNYANIN en ünlü koleksiyonerlerinden \'sanatın patronu\' ve \'yetenek avcısı\' diye nitelenen Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Akhmedov, ultra lüks yatıyla geldiği Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde, genç Türk ressam Güçlü Kadir Yılmaz\'ın tablosunu 10 bin dolara satın aldı. Azerbaycan\'ın başkenti Bakü doğumlu, \'sanat aşığı\' olarak nitelendirilen, Rus işadamı Farkhad Akhmedov, arkadaşı Abramoviç\'ten satın aldığı 360 milyon dolar değerindeki 115 metrelik \'Luna\' adlı yatıyla, Güney Ege\'de tatil yaptı. Akhmedov\'a, eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğu, ayrıca yakın dostları eşlik etti. Bodrum ve Marmaris\'e demir atan Akhmedov ailesi ve dostları, bölgede yaklaşık 10 gün kaldı. Farkhad Akhmedov, turun son durağı Marmaris\'te, Türk sanat dünyasında konuşulan bir alışverişle imza attı. PAZARLIK ETMEDİ Dışarıda koruma ordusuyla gezen Akhmedov, daha önce internette görüp beğendiği öğrenilen, Türk ressam 35 yaşındaki Güçlü Kadir Yılmaz\'ın bir tablosunu, 10 bin dolara satın aldı. Akhmedov\'un eşi ve yatının kaptanının, Netsel Marina\'daki Alexia Bahar Karabenli Yılmaz ve Güçlü Kadir Yılmaz çiftinin işlettiği \'Mona Titti\' adlı sanat galerisine gidip alışverişi yaptığı belirtildi. Tatyana Akhmedov\'un, Yılmaz\'ın akrilik boya ve mix media tekniğini kullanarak 2014\'te yaptığı, 1x1 metre ebadındaki \'balık ve varoluş\' konulu, \'Existentialis\' adlı tablosunu inceleyip fotoğraf ve görüntülerini çektiği ifade edildi. Ertesi gün ise yatın kaptan yardımcısının, Farhad Akhmedov\'un kredi kartıyla tabloyu satın aldığı belirtildi. Tablonun, bagajı geniş bir taksiyle götürüldüğü bildirildi. \"MUTLU OLDUM, GURUR DUDUM\" Tablosunun ünlü koleksiyoner tarafından satın alınmasından büyük onur ve gurur duyduğunu belirten ressam Yılmaz, \"Sırf koleksiyonuna katılsın diye birçok ressam Akhmedov\'a eserlerini hediye etmek istiyor ama o kabul etmiyor. Benim eserimi, beğenmesi, üstelik pazarlık etmeden satın alması bana ve eserime önem verdiğinin göstergesi. İnternet üzerinden tabloyu kendisine sattığımızı duyurunca, sanat dünyası bizi konuşmaya başladı. Akhmedov\'un tablomu koleksiyonuna katması, iş şevkimi de arttırdı. Şimdi benim için çıta yükseldi, daha iyisini yapmalıyım\" dedi. Satışın ülke tanıtımına katkı sağladığını da söyleyen Yılmaz, \"Akhmedov\'un tablomu alması, Netsel Marina\'nın, Marmaris\'in, dolayısıyla Türkiye\'nin tanıtımına da katkı koyacağını düşünüyor, bunun için ayrıca mutluluk ve onur duyuyorum\" dedi.