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(Görüntülü Haber) Azerbaycan'a giden yolcu otobüsü Kars'ta devrildi: 30 yaralı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-KARS’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı

25 Aralık 2017 19:30

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-KARS’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Karakurt-Kağızman karayolunda meydana geldi. İstanbul\'dan Azerbaycan\'a giden 34 DY 9422 plakalı Murat Sepek yönetimindeki \'Iğdırlı Turizm\'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, çoğu Nahçıvanlı 30 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış ve Kars\'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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