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(Görüntülü Haber) Az daha pistten çıkacaktı

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) LİBYA’NIN Afriqiyah Havayolları'na ait Tripoli''ye gidecek olan Airbus A300 tipi uçağı kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'nın Florya-Sefaköy yönündeki pistinde manevra yaptığı sırada pistin sonundaki durma

07 Mayıs 2018 20:40

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) LİBYA’NIN Afriqiyah Havayolları\'na ait Tripoli\'\'ye gidecek olan Airbus A300 tipi uçağı kargo uçağı, Atatürk Havalimanı\'nın Florya-Sefaköy yönündeki pistinde manevra yaptığı sırada pistin sonundaki durma noktasına kadar geldi. Yetkililer, uçağın duramaması halinde pistten çıkabileceğini söylediler. Edinilen bilgilere göre saat 15:41\'de Atatürk Havalimanı\'nın Florya-Sefaköy yönündeki 17-35 numaralı pistinde kalkıştan vazgeçen 5A-ONS kuyruk tescilli Airbus A300 tipi Libya Afriqiyah\'a ait kargo uçağı manevra sırasında pistin durma noktası olan bölümüne çıktı. Pist başında \"stop way\" olarak adlandırılan durma noktasında kalan uçağı kurtarmak için DHMİ ekipleri harekete geçti. Kargo uçağı push-back aracı ile çekilirken, güvenli park alanına getirildi. SANIRIM UÇAK PİSTTEN ÇIKTI Bu sırada Hava Trafik Kontrolörü de kalkış yapmak üzere bekleyen bir uçağın pilotu arasında geçen telsiz konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı: \"Sanırım pistten çıktı. Kalkışlar da 35 sağ bekleyen trafiklerden dolayı biraz aksamamız var. Muhtemelen 20 dakikadan fazla taksi yapacaksınız.\"

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