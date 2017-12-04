(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta denizden 'demir madeni çıkarma' tepkisi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine tepki gösterildi. İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında, denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. Konudan haberdar olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, devletten, ne gibi çalışma yapılacağı konusunda açıklama yapılmasını istedi. Denizden demir madeni çıkarılacak olması ise Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin etti. Ayvalık Tabiat Platformu ise Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama-tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi. \'GEREKİRSE DENİZE AÇILIR ORADA KONUŞURUZ\' Konuya tepki gösteren Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu, SSK Mensupları Dinlenme Sitesi Yönetim Kurulu olan sahildeki sitelerin sözcülüğünü de yapan Ömer Hıfzı Onuk, Ayvalık Tabiat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yolageldi ve Nebahat Dinler, SSK Sahil Sitesi\'nin kumsalında basın açıklaması yaptı. \'Temiz deniz, temiz Ayvalık\' yazılı pankart taşıyan topluluk adına Nebahat Dinler konuştu. Bölgeden maden çıkarılmasını eleştiren Dinler, dağların bitirildiğini sıranın denizlere geldiğini söyledi. Platform olarak bu çalışmaya izin vermeyeceklerini belirten Dinler, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasının ardından topluluk dağıldı.