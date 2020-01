(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta 12 saatte metrekareye 41,7 kilo yağış düştü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artırarak, devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, dün saat 21.00\'den bugün saat 09.00\'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ayvalık\'ta etkili olan sağanak nedeniyle Hayrettin Paşa Mahallesi, Merkez Hastane Caddesi, 1. Sokak başta olmak üzere birçok sokağın yolu göle döndü. Su, diz altı seviyesine ulaşırken, ilçe sakinleri evden çıkmakta zorlandı. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşayan Nazife Mersinoğulları, \"Evlerimiz tehlikede, su basıyor. Ne kadar çalışma yapılsa da netice böyle. Vatandaş zor durumda. Hemen hemen her sokağımız böyle. Bu yağmurda çıkıp, dolaşma imkanımız olmuyor. Yetkililerden sorunun bir an önce çözümlenmesini istiyorum” dedi. Barbaros Caddesi’nde ilçenin en eski bakkallarından birini işleten Müjdat Sevindik ise “42 yıllık esnafım ve bu köşedeyim. Yıllardır çile bitmedi. Her yağmur yağışında, rögar pislikleri önümüzde. Muhtardan da şikayetçiyim. Sorunlara daha ciddi ilgilenmesini isterim. Geçen yıl BİMER’e kadar bildirdim, cevap geldi; ama icraat olmadı. Bugünkü şartlarda bunların üstesinden gelmek mümkün. Umarım bugünden sonra ilgili makamlar ilgilenirler ve bu sıkıntılar biter. En kötüsü çocuklarımız, pis sular içinden geçerek okula gidip geliyorlar. Dizlere kadar su oluyor. İki kez dükkanımı su bastı” diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Nilüfer Kolpa da “Dışarı çıkamıyoruz. Oğlum, işten gelecek o da eve giremiyor. Belediyeye kaç oldu telefon ediyoruz, hiç ilgilenilmiyor. Böyle bir şeyi her zaman yaşıyoruz. Oğlum, işten gelecekti; ama dışarıda kaldı. Öğleye kadar eve gelemez. Her yağmurda sokağı su basıyor, evimizi de su basma tehlikesi oluyor” dedi. İşleri nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalanlar, göle dönen yollardan geçerken atlayarak, ıslanmamaya çalıştı. Öte yandan Ayvalık\'ta, dün saat 21.00\'den bugün saat 09.00\'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi.