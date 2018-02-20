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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta otobüste 41 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 41 kaçak yakalandı

20 Şubat 2018 18:41

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 41 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Behramkale köyü girişinde şüphelendikleri 42 BFJ 71 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste, Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak için Ayvacık sahillerine ulaşmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Burundi uyruklu 41 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne götürülürken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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