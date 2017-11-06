(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 35 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir minibüs ve bir hafif ticari araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen, yabancı uyruklu 35 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk yakalandı.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde yaptıkları yol denetimi sırasında, şüphelendikleri bir panelvan minibüs ile bir hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak, her iki araç da ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü minübüs ve hafif ticari aracı Bademli Köyü Acıdere Mevkisi\'nde yakalayıp, durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen 28\'i Suriye, 4\'ü Gabon diğerleri ise Afganistan, Tunus ve Haiti Cumhuriyeti uyruklu toplam 35 kişi yakalandı. Kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, araçları kullanan ve organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk şüpheliyi de gözaltına aldı.



Yakalanan kaçaklar, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 Türk organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.