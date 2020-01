(Görüntülü Haber) Aytemiz'de hedef 5'incilik -2

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AYTEMİZ Genel Müdürü Ahmet Eke, son 3- 4 yılda sektörün en hızlı büyüyen şirketi olduklarını belirterek, \"Sektörümüzde 5\'inci sıraya yükselmek için gayret ediyoruz\" dedi.







Antalya\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi, sektörün birçok önemli ismini buluşturdu. Enerji sektörünün mevcut durumu ve geleceğine yönelik oturumların düzenlendiği zirve iki gün devam edecek. Akaryakıt sektörünün önemli şirketlerinden Aytemiz de sponsor olduğu zirvede yerini aldı. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, enerjinin Türkiye\'nin en büyük ekonomik sektörü olduğunu söyledi. Zirvede elektrik, doğalgaz, petrol ve gazın tartışılacağını belirten Eke, \"Ülkemiz, petrol ve doğalgaz açısından net ithalatçı. Bu durumda ülkemizi bu iki konu daha kritik hale getiriyor. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu nedenle kaynaklarımızı, tüketimimizi ve verimliliğimizi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor\" dedi.







5\'İNCİ OLMA HEDEFİ







Enerji zirvesinin bir gelenek hale geldiğini dile getiren Ahmet Eke, enerjinin çok önemli olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi. Aytemiz olarak enerjinin petrol tarafında olduklarını aktaran Eke, şöyle devam etti:







\"Günümüzde sıvı yakıtlar enerjinin her dalında yer alıyor. Aytemiz, ulusal bir marka olarak Türkiye\'nin her yerinde var. Şu anda 530 istasyonumuzla Türkiye\'nin her yerinde kullanıcılara ulaşmaya çalışıyoruz. Son 3- 4 yılda sektörün en hızlı büyüyen şirketiyiz ve networkü çok hızlı geliştiriyoruz. Sektörümüzde 100 dağıtıcı firma var. Bunların içinde iyi bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Şu anda sektörümüzde 5\'inci sıraya yükselmek için gayret ediyoruz. Bu ivmemizi sürdürürsek saygın ve tercih edilen bir marka olmaya devam ederiz.\"







\'MÜŞTERİLERİN MUTLU AYRILMASINI İSTİYORUZ\'







Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, 2016 yılında yüzde 70 reel büyüdüklerine dikkati çekerek, 2017 yılında yüzde 25 reel büyüdüklerini açıkladı. Eke, \"Yıllık aşağı yukarı 5.5 milyar lira civarında bir ciromuz olacak. 2 milyon araç sayısına ulaşıyoruz. 2017 yılını bitirdiğimizde Türkiye çapında tatmin eden bir şirket olacağız. Üstüne hep koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bize özel projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu yarışın içinde en önemli şey tüketiciyi memnun etmek. Bize gelen müşterilerin mutlu ayrılmasını arzu ediyoruz. Buna yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Market ve tuvaletler için çök önemli hazırlıklarımız var. Elektrikli otomobillere yönelik projemiz var. 3-4 yıl sonra daha fazla tercih edilen önemli bir perakendeci olacağız\" diye konuştu.







DOĞAN ENERJİ DE ZİRVEDE







Türkiye Enerji Zirvesi\'nin sponsorlarından Doğan Enerji\'nin CEO\'su Burak Kuyan ise \'Yatırımcı Gözüyle Enerji Nasıl İşliyor\' konusunda zirvede sunum yapacak. Enerji sektöründe çok güzel işleyen projeler olduğunu belirten Kuyan, devletin sağladığı teşvik mekanizmasının iyi işlediğini söyledi. Her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de sıkıntılar olduğunu kaydeden Burak Kuyan, \"Enerji sektörünün en büyük sıkıntılarının başında dolar geliyor. Kurda yaşanan artışlar sektörü ciddi yönde etkiliyor. Çünkü borç yapılandırılması dolar veya Euro kurlarıyla düzenleniyor. O yüzden de yaşanan dalgalanmalar sektörün önünü tıkıyor\" dedi.







YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR







Öngörülebilirliğin enerji sektöründe çok önemli olduğuna dikkati çeken Kuyan, yapılabilecek değişikliklerin önceden belirlenmiş olması gerektiğini söyledi. Kuyan, şöyle konuştu:







\"Bizim şirket olarak iki adet rüzgar santralimiz var. Bir tanesinde kapasite artışı yapıyoruz. Onu bu sene sonunda devreye alacağız. Bir de bizim 60 megawatlık bir ön lisansımız var. Onunla ilgili de 2018 yılının sonunda inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Aytemiz yatırımlarımız devam ediyor. 2015 yılında Aytemiz\'e ortak olduğumuzda 300 bayi vardı, şimdi bu sayıyı 530\'a çıkardık. Sektörün baş oyuncusu olmak için ciddi bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz.\"







TÜRKİYE ENERJİSİNİ ANADOLU\'DAN ALIYOR







Enerji Yayın Grubu Başkanı Sertaç Komsuoglu, Türkiye siyasi ve ekonomik anlamda Ankara ve İstanbul\'dan yönetilse de enerjisini Anadolu\'dan aldığını söyledi. Komsuoğlu, zirvenin yıllardır Anadolu\'nun her yerine gitmesinin çok önemli mesajlar verdiğini belirtti. Antalya\'daki zirvenin çok iyi gittiğini aktaran Komsuoğlu, enerjinin zirvesinin Türk Enerji Zirvesi olduğunu kaydetti. Komsuoğlu, \"Değişik konu başlıklarında sunumlarımız var. Zirveye yabancıların ilgisi büyük. Pazarda gelecek gören ve buraya yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı var\" dedi.







Jeopolitik gelişmeleri değerlendiren oturumların zirvede olduğunu dile getiren Komsuoğlu, 4 piyasanın tek zirvede sorunlarını ve geleceğini tartıştığını söyledi. Komsuoğlu, \"Enerjide büyümek istiyorsanız, yatırımınızı tek alanda yapmamanız gerekiyor. Bu toplantılardan sonra katılımcılar enerjinin farklı alanlarına yatırım yapıyor. Türk enerji piyasasının bugünlere gelmesinde Tabii ve Enerji Kaynaklar Bakanlığı\'nın izlediği siyaset etkili olmuştur. Bu nedenle ilgili bakanlığa ve EPDK\'ya çok teşekkür ederim\" diye konuştu.







ENERJİK YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ







Zirve kapsamında Doğan Enerji, yürüyüş düzenledi. \'Enerjik Yaşam Yürüyüşü\' adı verilen projede, zirveye katılanlar 2 kilometrelik parkuru yürüdü. Doğan Enerji, bu projesiyle zirvede \'Altın Voltaj Sosyal Ödülü\' alacak.