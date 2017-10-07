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Spor

(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyasporlu futbolcular kondisyoner Devillaz'ı şok havuzuna attı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor'da futbolcular yorucu geçen antrenmanın ardından takımın kondisyoneri Sebastien Devillaz'ı şok havuzuna atarak eğlendi

07 Ekim 2017 19:43

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor\'da futbolcular yorucu geçen antrenmanın ardından takımın kondisyoneri Sebastien Devillaz\'ı şok havuzuna atarak eğlendi. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu sabah yapılan kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon içeren antrenmanla sürdürdü. Kondisyoner Sebastien Devillaz gözetiminde yapılan antrenman oldukça tempolu ve eğlenceli geçti. Turuncu yeşilli futbolcular yorucu antrenmanının ardından kondisyoner Sebastien Devillaz\'ı kucaklayıp, şok havuzuna attı. Diğer oyuncuların da gülerek izlediği şaka, renkli görüntülere sahne oldu.

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