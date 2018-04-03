(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor hazırlıkları devam etti

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına çift idmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen idmana sakatlığı bulunan Welinton katılmazken, M\'Billa Etame, Birol Parlak, Remy takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonrasında kuvvet çalışmasıyla devam etti. Sahaya kurulan istasyonda dayanıklılık içeren topla çalışma yapan turuncu yeşilli takım, şut, birebir adam geçme ve gol çalışması yaparak idmanı tamamladı. \"İYİ OYNAYAN TAKIMIM VAR\" Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren teknik direktör Mesut Bakkal, göreve geldiğinden bu yana 4 maça çıktığını ve gidişatı beğendiğini söyledi. Beşiktaş maçının 1\'inci devresi hariç, tüm maçlarda takımın iyi performans gösterdiğini belirten Bakkal, \"İyi oynayan bir takımım var. Şöyle baktığınız zaman hemen üst tarafta bulunan 31, 32 ve 34 puanı olan takımlara yaklaştık. Tabii bu geldiğim dönemdeki 21 puan işin ciddiyetini ortaya koyuyordu. Gençlerbirliği, arkasından Başakşehir, sonra Göztepe beraberliği ve son olarak Beşiktaş maçını oynadık. Şimdi de 34 puanı bulunan Akhisar maçına çıkacağız. Bizim de 28 puanımız var\" dedi. \"BIÇAK SIRTINDA GİDİYORUZ\" Takımın performansından memnun olduğunu anlatan Bakkal, \"Bu geldiğimiz noktayı, rakipler üç büyüklerle yani zorlu rakiplerle oynarken, Akhisar maçını bizim lehimize çevirmemiz gerektiğini oyuncularıma da söyledim. Herkes de bunun farkında zaten. Belki de haftalar da yaklaştıkça bu maçlarda bizim, özellikle takımımızın, camiamızın ve ben geldikten sonraki ortak için söylüyorum; inanılmaz olan taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bu maçlar bir daha oynanmayacak. Belki 7 hafta süreç var gibi görünüyor ama kazandığımız zaman rakibe 3 puan yaklaşıyoruz. Çok zorlu bir maç oynayacağız. Bunun da hepimiz bilincindeyiz. Gerekli mücadeleyi göstereceğimizi biliyorum ama hem taraftarımızın hem camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Bunu açıkça, net söylüyorum. Çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki durumumuz bıçak sırtında gidiyoruz. Çok kaliteli takım olduğumuzu her zaman söylüyorum. Sadece takımın performansını arttırabilecek davranışları sergileyip, özellikle Akhisar maçını kazanıp, ondan sonraki haftalara daha güvenli bakmamız gerekiyor\" diye konuştu. \"TÜM TARAFTARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUM\" Beşiktaş maçında ikinci devrede ortaya konan oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen Bakkal, \"Özellikle sonradan giren oyuncuların, oynamayan oyuncuların ve takımın gösterdiği coşkudan memnunum. Tek istediğim var. İçerideki Akhisar maçını lehimize çevirmek. Her şeyin sonu değil ama bizim için çok büyük bir başlangıç olabilir. Onun için de tüm taraftarımızı göreve davet ediyorum. Bu maçı onlarla beraber kazanmak ayrı bir güzel olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.