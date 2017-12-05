(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor maçının ardından (2)

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) – Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından; Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu, Teknik Direktörü Safet Susic ve Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica değerlendirmede bulundu. Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından soyunma odaları koridorunda iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle tartışmanın büyümeden engellendiği belirtildi. “KAYSERİ HOCASI ÇOK İYİ TİYATRO OYNUYOR” Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Ahmet Paşaoğlu, olayların Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın Alanyaspor’un kaleci antrenörü Fevzi Hayiç’e sahada küfür etmesiyle başladığını, olayların koridorda devam ettiğini ve kamera görüntülerinin mevcut olduğunu ifade etti. Asbaşkanı Paşaoğlu, şunları söyledi: “Kayseri hocası çok iyi tiyatro oynuyor. Saha içinde gerekli agresif hareketleri yaptı. Bizim yardımcı kaleci hocamızla ilgili kötü kelimeler kullandı. Yardımcı hocamız da bunu sormak istedi ama bunu sormaya gerek kalmadan Kayserili oyuncular ve ekipleri hocamıza saldırdı. Bunlar görüntüde vardır. Hepsi açıklamalar yapıyor ama gerçekleri herkes görecektir, izleyecektir. Kimin ne yaptığını, gerçeği öğrenince de inşallah özür dileyeceklerdir. Alanyaspor centilmenliği ve oyunuyla gönüllerde taht kurmuştur. Başka takımın, seyircilerin gönlünde de taht kurmuş bir takımız. Bugün de iyi oynadık bir puan hakkımızdı ama bunlar oluyor futbolda. Hocanın kendi başlattığı şeydir. Kendisi de biliyor, görüntüleri görünce ne diyecek bilemiyorum.” “ACIYORUM, ÜZÜLÜYORUM” Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maç sonucundan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Acıyorum, üzülüyorum. Oyuncularımın iyi mücadelesine ve son 20 dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen en azından 1 puan alabilirdik. Maçtan önce bildiğiniz gibi sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ligin de iyi takımlarından biriyle oynayacaktık. En azından 1 puan alabilirdik. Hakemle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Onu sizlere bırakıyorum. Kayseri tam takımdı, biz 6 eksikle sahaya çıktık. İdeal takımımızdan yoksun oynadık. Buna rağmen 1 puan alabilirdik. Üstelik son 20 dakika 10 kişi olmamız onlar içi avantaj oldu” dedi. KAYSERİSPOR CEPHESİ... Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise çok zor bir maç olduğunu söyledi. Çok güçlü bir rakiple mücadele ettiklerini anlatan Sumudica, “Eksik bir rakibimiz vardı, as oyuncuları yoktu ama bazen yedek bekleyen oyuncunlar kendilerini göstermek için daha iyi performans gösteriyorlar. Biz çok iyi oynadık, olumlu sonuçlarla yolumuza devam ediyoruz. Güray’ı oynattım, golünü attı, gol pasını verdi. Rakibimiz 10 kişi kalınca iki forvete döndüm. Maçı kazandık. Çok fazla fırsatı değerlendiremedik. Rakibimizden iyi oynadık. Rakibimiz de fırsatlar yakaladı. Sonuçta galibiyetten dolayı mutluyum, 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhu var. Takımım farklı sistemlerde oynamaya çabuk uyum sağlıyor. Bu takımda olmaktan dolayı mutluyum. Bu maçtan sonra herkes gördü ki verdiğim sözü yerine getireceğim. Ligi ilk 8\'de bitireceğiz, belki daha iyi noktada olabiliriz. Çünkü takımımız sahada futbol oynuyor. Sarı kartlık pozisyonda Welinton tuzağımıza düştü ve ikinci sarı karttan atıldı. Büyük takım olma yolunda büyük bir atım atıldı” diye konuştu. “BEN FUTBOL ADAMIYIM” Bir gazetecinin, maç sonunda soyunma odası koridorunda yaşanan kavgayı sorması üzerine Marius Sumudica, “Ben futbol adamıyım. Rakip takımın teknik direktörünü tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi bir takımları var. Gelecek için başarılar diliyorum ama futbol bu, 3 sonuçlu oyun kaybetmeyi de bilmek lazım” diye yanıt verdi. “BEN BOKSÖR DEĞİLİM” Başka gazetecinin “Alanyaspor\'un yardımcı hocasına yabancı dilde küfür ettiniz mi?” sorusuna ise Sumudica, şu cevabı verdi: “Ben girerken o küfür etti. Ben içeriye giriyordum, beni bekleyen oydu. Takımla galibiyeti kutluyorduk. Kapıda beni bekliyordu. Direkt üzerime yürüdü. Bunu yapmak istemiyorsa neden kendi soyunma odasında değil de koridorda beni bekledi. Ben kavga gürültü yapmak istemedim. Tebrik ettim onları. Bana bu tür sorular sormayın. Kimseyle kavgayı devam ettirmek istemiyorum. Türkiye’ye gelme nedenim futbol oynatmak. Ben boksör değilim, kollarım güçlü değil ama kafa olarak zekiyim.”