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(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ne hazır

Engin ANAK  ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü

02 Mart 2018 20:44

Engin ANAK  ALANYA (Antalya), (DHA)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Berkan Emir katılmadı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketiyle başladı. Ardından koordinasyon çalışmasıyla devam eden futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
YILMAZ HAZIRIM DİYEBİLİRİM
Antrenman öncesinde konuşan takım kaptanı Haydar Yılmaz, Bursaspor maçındaki kurtarışı sırasında yaşadığı sakatlığı atlattığını ve forma giymeye hazır olduğunu söyledi. Sakatlığının geçmesiyle takımla birlikte çalışmalara çıktığını belirten Haydar Yılmaz, 3-4 gündür takımla antrenmanlara katılıyorum. Daha öncesinde kaleci hocamızla çalışıyordum, takıma da dahil olunca sakatlığımın tamamen geçtiğini söyleyebiliriz. Hoca görev verirse de \'hazırım\' diyebilirim dedi.
HOCAYLA FREKANS TUTTU
Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçını da değerlendiren Haydar Yılmaz, ?Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan takımı. Ama kendi düşüncem Gençlerbirliği\'ni yenebilecek güçteyiz. Bu görüşüm Süper Lig\'deki diğer takımlar için de geçerli. Çünkü çok iyi ayakları olan, hücuma iyi ve çabuk kalkan bir takımız. Onun için Gençlerbirliği\'ni yenmeye gidiyoruz ki, bu maçı alacak güçteyiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorum. Yeni bir hoca geldi. Onun da bize iyi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Frekanslarımız tuttu. Kısa süre olmasına rağmen takımda iyi değerlendirmede bulundu. Bize güzel şeylerden bahsetti. Söylediği şeyler gerçekten çok doğru. Hocanın söylediklerini asgari düzeyde dahi yapabilirsek Gençlerbirliği\'ni yeneriz diye düşünüyorum diye konuştu.
Turuncu-yeşilli takım yarın yapacağı son idmanın ardından Ankara\'ya hareket edecek.

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