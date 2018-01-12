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(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor-FC Kamza 1-0  

Engin ANAKALANYA(Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk 1'inci Lig ekiplerinden FC Kamza?yı 1-0 mağlup etti

12 Ocak 2018 20:45

Engin ANAKALANYA(Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk 1\'inci Lig ekiplerinden FC Kamza?yı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Bahçeşehir Okulları Stadı\'nda Arnavutluk\'un FC Kamza takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor mücadeleye Remi, Lamine Gassama, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice Nsakala, Mamadou Fofana, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz, Junior Fernandes, Mbilla 11 ile sahaya çıktı. FC Kamza ise Fabio Gjonikaj, Erlis Frasheri, Leo Lelis, Taulant Kuqi, Hektor Idrizaj, Demir İmeri, Xhuljo Mehmeti, Bruno Arrabal, Anxhelo Mumajesi, Sebino Plaku, Stevan Racic ilk 11\'i ile sahaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın 33\'üncü dakikasında Sackey\'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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