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Spor

(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Eksik oyuncularımızı aradık"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)   Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

26 Kasım 2017 01:39

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)


 

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray\'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçta tartışılan pozisyonlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Kart konusunda hakem biraz taraflı davrandı. Galatasaray güçlü bir rakip, bunlara ihtiyacı yok. İyi bir yönetim yoktu. Bizim eksiklerimiz vardı, Love ve Fernandes yokken önde top tutamadık. Eksiklerimizi aradık. Kafa kafaya gitti maç. Yoksa bugün burada puan veya puanlarla dönebilirdik. Yapacak bir şey yok\" açıklamasında bulundu.

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