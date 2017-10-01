(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig’in 7’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından iki teknik direktör de maçı değerlendirdi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu belirterek, maçta gol bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gittiğini söyledi. Maçın sonlarına doğru hata yaptıklarını aktaran Susic, \"Profesyonellik dışı hata yaptık. Tızavellas’ın kırmızı kartı. Ondan sonra işler kötüye de gidebilirdi. Bu Tzavellas\'ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluk verici bir durum\" dedi.



\"HEDEF BELİRLEMEMİZ SÖZ KONU DEĞİL\"



Maçtan önce oyuncularıyla toplantı yaptığını anlatan Susic, \"Türkiye’de 4 büyük takım ve standardın biraz üzerinde olan Başakşehir var. Onun dışında takımlar aynı standartta. Benim için önemli olan bu ligde kalmak değil. Bizde bu takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncular var ve kapasitemiz var. Kafamda ligi orta sıralarda veya biraz üzerine takımı taşımak var. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımı rahat bir şekilde olmasını sağlamak\" diye konuştu.



GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Bundan önce oynadığımız Trabzon, Göztepe, Başakşehir maçlarının istekli ve coşkulu oyununu bugün takım olarak ortaya koyamadık. O maçlara üzülmüştüm de bu maça üzülmüyorum işin açıkçası. Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğu, özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan hafta boyunca gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2- 3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük. Yani oynuyormuş gibi göründük, top bizde göründü ama pozisyon pek fazla üretemedik. Sadece 3-0’dan sonra Ahmet’in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı. Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabi usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Tebrik ediyorum. Bu hatalardan ders alıp devam edeceğiz.\"