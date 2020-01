(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor maçının ardından

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig\'in 19\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor maçının ardından her iki takımın teknik adamları basın toplantısında maçı değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, göreve gelmesinin ardından kendi evlerinde çıktıkları ilk resmi maç olduğunu belirterek, zor bir maça çıktıklarını söyledi. Takımın önemli isimlerinden Vagner Love\'un Beşiktaş\'a gittiğini vurgulayan Karaman, \"Vagner\'in bu maçta oynayıp oynamayacağının belli olmaması. Maç öncesi yaşadığımız, öğrendiğimiz, kendimiz geliştirdiğimiz, deneyim kazandığımız 2 günlük öğretici bir ders yaşadık. Ne yapacağız, ne yapmalıyız. Böyle çıktık maça. Geriye düştük. Geriye düşmemize rağmen oyuncularımız mücadele ederken golü bulduk. Golü bularak içeriye girmek önemliydi. İkinci yarı zaman zaman rakibin ve bizim üstünlüğümüz oldu ama maçın genelinde de maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor olarak da iş bitmedi. Camia olarak bir maç kazandık. Bir maçla yazı getirmedik. Çünkü biz 21 olduk, Bursa 25 puanda. Alttan baktığınızda 9 takım bu işin içinde. Dolaysıyla çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Lucas Villafanez\'i takıma kazandırdık, takıma çok katkı yaptı ama bundan sonra da belli bölgelere transferlerimiz sürecek\" dedi. \"ÇOK YOLUMUZ VAR\" Bir gazetecinin Kasımpaşa maçı ve Bursaspor maçı arasındaki farklılıkları sorması üzerine Karaman, \"Kasımpaşa maçına çok üzülüyorum. İki kere öne geçmemize rağmen, orada hamleyi yapamadık. Oyun gücümüz vardı ama hamleyi yapmış olsaydık, değişebilirdi. Lucas oyunda kaldığı sürece takıma çok katkı yaptı. O maç ile bu maçı karşılaştırmamak lazım. Belki 2-2\'yi görebildik, kırmızı kartı görmeseydik. Bugün Bursaspor farklı bir 11 ile başladı. Batalla Bursaspor için çok şey, önemli bir oyuncu, oyun zekasıyla saha içinde ikinci bir antrenör. Belki bizde de Vagner Love yoktu ama ben büyük bir değişiklik yapmadım. Çalışmalarımızı yaptık. Ama çalışmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var. Bu galibiyet bizi kandırmasın. Oyuncularımız çok istekliydi, iyi mücadele ettiler. Birlikte hareket ettiler. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirdik. İyi bir takım vardı karşımızda hamle gücü çok fazla olan bir takımdı. Oyuna katkı yapan, giren oyuncuları da gördük. Dolayısıyla galibiyet yabana atılacak bir durum da değil. Mesafe kat edecek daha çok yolumuz var. Biz bu bilinçteyiz\" diye konuştu. \"VAGNER LOVE \'ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE OYNAMAK İSTİYORUM\' DEDİ\" Vagner Love\'ın Beşiktaş\'a transferini de değerlendiren Hikmet Karaman, şöyle dedi: \"Hasan Beyle (Çavuşoğlu) konuştuğumuzda önce takıma bakıyorsunuz, ligdeki sıralamaya bakıyorsunuz, belli oyuncu isimleri var. Şimdi 3- 4 oyuncu ismi sayıp takımdaki diğer oyuncuları farklı bir profile koymak istemiyorum. Geçen senenin gol kralı olmuş, oyun içerisinde diğer 6- 7 oyuncu grubu var. Takımın iyi oyuna katkı sağlayan oyuncu grupları var. Diyorsunuz ki \'Birkaç transferle ligde iyi takım haline gelebiliriz.\' Takımın en önemli oyuncusunun gitmesi, yani gücünüzden güç kaydedip ki omurgayı alan Vagner Love takım içerisinde. Kolay değil, bunun yönetim idari tarzı var. Oyuncu gitmek istiyor. Oyuncuyla ben de konuştum. Şunu diyor \'Ben 33 yaşına geldim. Şampiyonlar Ligi\'nde oynamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Elime böyle bir fırsat geçmiş, ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum.\' Böyle bir durumda da olaylara fazla müdahil olamıyorusunuz. Elinizdeki şartlar neyse de bir yerde ona göre hareket ediyorsunuz. Vagner Love\'un yerine ise yönetim kurulu çalışıyor ve yeni transfer birkaç gün içinde sonuçlanabilir.\" BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRT PAUL LE GUEN: \"KÖTÜ SONUÇLAR SİLSİLESİNİN İÇERİSİNDEYİZ\" Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kötü sonuçlar silsilesinin içerisinde bulunduklarını ifade ederek, \"Takım olarak arka arkaya kötü sonuçlar aldık. Bu aldığımız sonuçlar da takımızdaki belirli zafiyetlerin sonucu. Ligin ilk yarısında iyi sonuçlar aldık çünkü takım olarak gerçekten doğru ruh halinde, herkesin katılım verdiği bir oyun tarzında oynamıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmıştı ve iyi sonuçlara geri dönmek istiyorsak o ruh halini hatırlamak, geri kazanmak zorundayız. Takım olarak an itibariyle çok kırılganız. Sahada en ufak bir negatif durum oluştuğunda kırılganlığımız ortaya çıkıyor ve organizasyonumuzu kaybediyoruz. Bu olduğunda da futbol bizi cezalandırıyor. Şu anki durum takımımız açısından ciddiye alınması gereken bir durum. Hep birlikte çalışarak, birliğimizi geliştirerek bu durumdan çıkmalıyız ve çıkmayı deneyeceğiz.\" \"ÖNEMLİ OLAN TRANSFER DEĞİL\" Bir gazetecinin transfer çalışmalarını sorması üzerine Le Guen şu yanıtı verdi: \"Belki birkaç iyi transfer yapabilirdik ya da yapabiliriz ama zaten şu an önemli olan şey bu değil, önemli olan her kimi getirecek olursak olalım gelecek oyuncuya iyi bir performans için, iyi bir temel hazırlamak ve sunabilmek. Bence Shehu ve Grozav iyi oyuncular ama takım olarak onlara iyi bir temel oluşturmalıyız ki içine girdikleri takım onların performans vermesine yardımcı olabilsin. Deneyebiliriz gelecekte ama gelecek oyuncularda, şu anda bir transfer yapsak, biz bu ruh halini öncelikle oturtmalı, takımca ön plana çıkartabilmeliyiz ki; her kim olursa olsun gelecek oyuncular performans verebilecekleri temeli bulabilsin.\" \"KENDİMİ SORGULAMALIYIM\" Takımın fiziki durumu hakkındaki soruya da Le Guen, \"Evet, belki bununla alakalı insanların kafasında soru işaretleri olabilir ama futbolda her şey birbiriyle bağlantılıdır. Takımın fiziksel durumu, taktik, teknik hepsi zaten birbiriyle bağlantılıdır. An itibariyle bizim değiştirmemiz gereken şey ruh hali ve özgüven. En eksik olduğumuz konu bu. Herkes kendini sorgulamalı, en başta ben kendimi sorgulamalıyım. Şu an durumumuz bu. Herkes, her şeyin farkında\" cevabını verdi.