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(Görüntülü Haber) Ayşe Hatun Önal, sakız parasını da bırakın o an vermek istemiyorsam vermeyeyim

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli kış festivallerinden olan Bilyoner Winterfest Uludağ'da Ayşe Hatun Önal ile açılış yaptı

01 Şubat 2018 12:53

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en önemli kış festivallerinden olan Bilyoner Winterfest Uludağ\'da Ayşe Hatun Önal ile açılış yaptı. Konser öncesi konuşan Önal gazetecilerin veresiye iddialarıyla ilgili sorularına, Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsan vermeyeyim. şeklinde cevap verdi. ULUDAĞ gençlik festivallerinden ve Türkiye\'nin en önemli kış festivallerinden olan Bilyoner Winterfest, 2018 yılında sezon açılışını son yılların popüler ismi Ayşe Hatun Önal ile yaptı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, İnşallah çok güzel bir sezon olur. Daha önceki yıllarda geldiğimde bayağı bir fırtına vardı, diğer taraflardan insanlar gelememişti. Ama bugün hava güzel. dedi. Kış sporlarına çok ilgili olmadığını söyleyen Önal, İlgili olmasam da bazen yapıyorum, snowboard yapmayı seviyorum. Bir kaç senedir fırsatım olmadı belki 13 Şubat\'ta geldiğimde yapabilirim.şeklinde konuştu. Gazetecilerin, basında yer alan veresiye haberleriyle ilgili sorularına ise Ayşe Hatun Önal, Mesela sakız alıyorum, yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor. Benim de 10 senedir her türlü alışverişimi yaptığım bakkallar var. Sakız parasını da bırakın o an vermek istemiyorsam vermeyeyim. şeklinde yanıtladı. Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahne alan Ayşe Hatun Önal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Olay şarkısı ile sahneye çıkan Önal\'a 2 kadın dansçı da eşlik etti.

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