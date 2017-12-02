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(Görüntülü Haber) Ayrılmak istediğin eşini 9 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da ayrılmak isteği eşi 37 yaşındaki Dilek Taciroğlu'nu, 9 yerinden bıçaklayan 38 yaşındaki Serkan Taciroğlu yakalandı

02 Aralık 2017 19:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da ayrılmak isteği eşi 37 yaşındaki Dilek Taciroğlu\'nu, 9 yerinden bıçaklayan 38 yaşındaki Serkan Taciroğlu yakalandı.

Olay, 23 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. 10 yıl önce görücü usulüyle Serkan Taciroğlu ile evlenen Dilet Taciroğlu\'nun bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, baba Serkan Taciroğlu alkol ve uyuşturucuya başladı. 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden kadını tehdit eden, Serkan Taciroğlu\'ha mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü Serkan Taciroğlu sokakta yalnız yürürken, eşinin eve dönmesi için dövdü. Yerde sürüklediği kadın karşı koyunca onu 9 yerinden bıçakladı.  \'Burası sana mezar olacak\' diye bağıran Serkan Taciroğlu, kan kaybeden kadının başında ölmesini bekledi. Hastanede tedavi gören kadın, erkek kardeşinin yanına sığındı. Serkan Taciroğlu ile olaydan 9 gün sonra yakalandı.

Sağlık kontrolüne getiren koca, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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