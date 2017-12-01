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(Görüntülü Haber) Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

01 Aralık 2017 12:14

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Tuğba Seviner\'in evine gitti. Ayrılma aşamasında olan eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner\'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu\'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

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