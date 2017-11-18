(Görüntülü Haber) Aynı işyerini birer gün arayla iki defa soydular

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan beyaz eşya dükkanı, birer arayla iki kez soyuldu.



İlçenin Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Azmi Akgül\'ün işlettiği beyaz eşya bayisine geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu sırada beyaz eşya bayisinin üst katında oturan Azmi Akgül\'ün ağabeyi Nazmi Akgül evinin balkonundan hırsızların dükkanı soyduğunu fark edip bağırmaya başlayınca 4 televizyon çalan hırsızlar otomobillere binip kayıplara karıştı. Aynı hırsızlar ertesi gün yine sabaha karşı tekrar dükkana gelip rafta kalan diğer 4 televizyonu ve bir elektrik süpürgesini alarak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, her iki olayda hırsızların her iki olayda farklı otomobillerle geldiği ve maske ve eldiven kullandıkları görüldü.





Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu söyleyen dükkan sahibi Azmi Akgül, \"Hırsızların rahat tavırlarını görünce insan canından endişe duyuyor, adamlarda korku falan yok. Bulvar üzerinde merkezde bulunan bir yer nasıl bu kadar rahat girebiliyorlar hayret verici\" dedi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.