T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aynı işyerini birer gün arayla iki defa soydular

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan beyaz eşya dükkanı, birer arayla iki kez soyuldu

18 Kasım 2017 22:43

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan beyaz eşya dükkanı, birer arayla iki kez soyuldu.

İlçenin Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Azmi Akgül\'ün işlettiği beyaz eşya bayisine geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu sırada beyaz eşya bayisinin üst katında oturan Azmi Akgül\'ün ağabeyi Nazmi Akgül  evinin balkonundan hırsızların dükkanı soyduğunu fark edip bağırmaya başlayınca 4 televizyon çalan hırsızlar otomobillere binip kayıplara karıştı. Aynı hırsızlar ertesi gün yine sabaha karşı tekrar dükkana gelip rafta kalan diğer 4 televizyonu ve bir elektrik süpürgesini alarak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, her iki olayda hırsızların her iki olayda farklı otomobillerle geldiği ve maske ve eldiven kullandıkları görüldü.


 

Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu söyleyen dükkan sahibi Azmi Akgül, \"Hırsızların rahat tavırlarını görünce insan canından endişe duyuyor, adamlarda korku falan yok. Bulvar üzerinde merkezde bulunan bir yer nasıl bu kadar rahat girebiliyorlar hayret verici\" dedi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan POLATKAHRAMANKAZANAnkaraDHAANKARA KahramankazanAtatürk Mahallesi Ankara BulvarıAzmi AkgülBuNazmi AkgülAynıYaşananGörüntülerdeBulvarPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24