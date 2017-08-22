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(Görüntülü Haber) Aynı gün 2 kez intihar girişiminde bulundu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde 4 katlı, 2 saat sonra 6 katlı inşaata çıkan 26 yaşındaki K

22 Ağustos 2017 14:58

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde 4 katlı, 2 saat sonra 6 katlı inşaata çıkan 26 yaşındaki K.Ü. intihar girişiminde bulundu. Polisin iki kez bir anlık dikkatsizliğini fırsat bilerek yakalayıp indirdiği K.Ü.\'nün ailevi nedenlerle bunalıma girip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi\'nde bulunan çevreyolu kenarında 4 katlı inşaatın 4\'üncü katına dün saat 17.00\'de çıkan K.Ü., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine sevk edilen polisler, ikna edemedikleri K.Ü.\'yü bir anlık dikkatsizliğini fırsat bilerek yakaladı ve indirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan K.Ü. serbest bırakıldı. K.Ü., 2 saat sonra bu kez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi\'nde yapımı süren 6 katlı bir inşaata çıktı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yere hava yastığı açtı. Adalet Bakanlığı\'na bağlı Ödemiş M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu\'ndan getirilen bir psikolog, K.Ü.\'nün bulunduğu 6 katlı inşaata çıkarak onu ikna etmeye çalıştı. İkna edilemeyen K.Ü., yine bir anlık müdahale ile yakalanarak indirdi. K.Ü., polisler tarafından gözaltına alınarak Ödemiş Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. K.Ü.\'nün ailevi sebeplerden bunalıma girip intihara kalkıştığı ifade edildi.

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