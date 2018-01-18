(Görüntülü Haber) Aynı caddede çok sayıda işyerini böyle soydular

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de son 20 gün aynı cadde üzerinde çok sayıda iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahintepe Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ondan fazla iş yeri soyuldu. Hırsızlık anları çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahipleri yetkilerden duruma bir çözüm bulmalarını istiyor. ÇALDIKLARI KASAYI 3.KATTAN AŞAĞI ATTILAR Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saatlerinde araçlarıyla cadde üzerindeki bir mobilya mağazasına gelen hırsızlar ellerindeki balyozla mağaza camını kırıyor. Hırsızlardan biri mağaza önünde gözcülük yaparken , diğer iki hırsız ise kırdıkları camdan içeri giriyor. 3. katta bulunan ve içerisinde yaklaşık 10 bin lira olan para kasasını alan hırsızlar çaldıkları kasayı camdan aşağı atıyor. Bu sırada elektrik kablolarına çarpan para kasası kabloyu kopartıyor ve elektrikler kesiliyor. 100 BİN LİRALIK GİYSİ ÇALDILAR Bir başka güvenlik kamera görüntüsünde de hırsızların hedefi bir giyim mağazası oldu. Kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar dakikalar içinde yüzlerce kıyafeti çalıyor. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan mağaza yetkilisi Mehmet Eşref Şenol, çok sayıda dükkana girildiğini ve yetkilerden yardım istediklerini söyleyerek, \"100 bin liraya yakın zararımız var\" dedi. ARAÇLA KEPENGİ KIRMAYA ÇALIŞTILAR Bir başka kamera görüntüsünde ise araçlarıyla tekel bayi önüne gelen hırsızlar kepengi araçlarıyla kırmaya çalışyor. Sonuç alamayan hırsızlar daha sonra araçlarıyla olay yerinden kaçıyor.