(Görüntülü Haber) Ayla filminin Berlin gösterimine, filmin oyuncuları da katıldı

Mahmut Tosun / Berlin, 21 Aralık (DHA) - Oscar Ödülleri\'ne aday adayı olmasıyla da gündeme gelen Ayla filminin, filme konusunu veren Süleymen Dilbirliği’nin ani ölümü üzerine bir hafta ertelenen Berlin gösterimine, filmin başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Mutrat Yıldırım ve Ali Atay katıldılar. Cineplex Neukölln Sinemasında gerçekleştirilen film gösterimine ilgi büyüktü. Oscar için sadece filmin iyi olması yetmiyor Filmden sonra sahneye gelen ve izleyiciye kısa bir selamlama konuşması yapan filmin oyuncuları, filmin Oscar adayı olamamasıyla ilgili sorulara cevap verdi. Filmi çekerken Oscar meselesini düşünmediklerini bunun sonradan oluşan bir durum olduğunu iddia eden Murat Yıldırım, filmin Oscar’a aday gösterilmemesinin filmin değerini düşürmeyeceğini söyledi. Filmi Süleyman Dilbirliği’ne ithaf ettiklerini belirten Yıldırım, “Bu film Oscar’a gidebilir miydi; evet gidebilirdi. Ama bunun için filminizin iyi olması gerektiği gibi sadece bu da yetmiyor. Oralarda başka lobiler de var ki bu da bizi aşan bir durum. Ama önemli olan sizlersiniz. Sizler beğendiyseniz ne mutlu bize” ifadesini kullandı. Film hikâyesiyle Oscar’a gitmeyi hakediyordu “Oscar’a gidemedik, Berlin’e geldik” esprisiyle söz alan İsmail Hacıoğlu’da aslında filmin hikâyesiyle de olsa Oscar’a gitmeyi hak ettiğini söyledi. Dilini, dinini, hiçbirşeyini bilmediği bir ülkeye gidip küçücük bir kız çocuğuna yardım eden 23 yaşındaki bir Türk’ün hayatını anlattıklarını söyleyen Hacıoğlu, “Bu birtakım lobileri rahatsız etti galiba. Yoksa baktığınızda bu filmle Oscar\'a gitmeyi hak ediyorduk aslında. İşin sinema tarafını tartışabiliriz, orada bizim de eksiklerimiz olabilir. Ama filmin hikâyesi bunu hak ediyordu. Biz elimizden geleni yaptık ama Oscar baya bir siyasetin döndüğü ortam aynı zamanda” dedi. Oscar filmin üzerinde bir kambur oldu Ali Atay ise Oscar’ın bu güzel hikâyenin üzerinde bir kambur olduğunu iddia etti. Oscar’la ya da ödülle ilgili bir beklenti olmadan çalıştıklarını kaydeden Atay, “Film Oscar’a seçilseydi şu an nasıl, ne farklılıkla Oscar’a seçildi muhabbeti yapacaktık. Bu aslolan bir şey değil. Biz filmde evrensel bir mesaj verdik dünyaya; sevmekten sevgiden daha evrensel bir şey yok ve bizim filmimizde de bu vardı” şeklinde konuştu. Sinemayı dolduran seyircilere teşekkür eden oyuncular, aslında filmin Süleyman Dilbirliği için çekilmiş özel bir film olduğunu ve onun sanki filmi bekliyormuşçasına, filmden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğinin altını çizdiler. Ayla filminin Berlin gösterimi, Oscar tartışmalarına rağmen oldukça renkli geçti.