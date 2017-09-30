(Görüntülü Haber) Ayı saldırısında yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da kuşburnu toplarken ayının saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Hüseyin Avni Deligöz, hastanede tedaviye alındı.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kemah İlçesi\'ne 16 kilometre uzaklıktaki Koçkar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hüseyin Avni Deligöz, kış hazırlığı için kuşburnu toplarken, ağacın altında yatan ayının saldırısına uğradı. Bir süreli mücadelenin ardından ayının pençelerinden kurtulan Deligöz\'ün yardımına, yakınındaki köylüler yetişti. Köylüler tarafından Kemah Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deligöz, ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Delgöz’ün el ve bacağına 30 dikiş atıldı.



Kuşburnu toplarken bir anda ayıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hüseyin Avni Deligöz, “Kış aylarında yemek için kuşburnu toplamak istedim. Bir anda ayı ile karşı karşıya geldim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayı saldırı ve elimi ısırdı. Tekme attım ve bacağıma saldırdı. Pantolonumun paçasını kopardıktan sonra beni bıraktı. Ayı aşağı doğru yuvarlandı, ben de yukarı çıktım. Yakında köylülerimiz vardı onlar Kemah’taki hastaneye götürdü, oradan da buraya geldim. Yaşadığıma inanamıyorum” dedi.



Köyün çevresinde zaman zaman ayıların görüldüğünü ifade eden Hüseyin Avn Deligöz; “Ayılar meyve ağaçlarına, bostanlara zarar verirdi, ama insanlara saldırmazdı” diye konuştu.