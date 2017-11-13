(Görüntülü Haber) Aydın’da polis otomobili kundaklandı

Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA) - AYDIN’ın Efeler ilçesinde, hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz’ın polis otomobiline saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri kaçan İsa Yaşar\'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi 2157 sokakta meydana geldi. Aydın’da hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen Yaşar, Kanyılmaz\'a ait 09 AAK 93 plakalı otomobili molotof kokteyli atarak kundaklandı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İsa Yaşar, olay yerinden otomobille kaçtı. Polis, Yaşar\'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.