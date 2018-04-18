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(Görüntülü Haber) Aydın'da pitbullun kediye saldırma anı güvenlik kamerasında

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisi, çevredekilerce yaralı kurtarıldı

18 Nisan 2018 18:41

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisi, çevredekilerce yaralı kurtarıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. ​Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi\'ndeki Menderes Parkı\'nda meydana geldi. Sahibi tarafından tasma ve ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpek, bacağından ısırdığı kediyi, sağa sola savurmaya başladı. Önce bu duruma aldırış etmeyen köpek sahibi, daha sonra geri dönse de kediyi kurtaramadı. Bunun üzerine çevre sakinleri devreye girdi. Çevredekilerin köpeğine müdahale etmesine bir süre engel olan sahibi, daha sonra gelen tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda, kedi, köpeğin ağzından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kediyi tedavi ettirip, koruma altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, bakımını da üstlendi. Olay anı ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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