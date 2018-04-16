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Politika

(Görüntülü Haber) Aydın'da OHAL'e karşı oturma eylemi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP'liler, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla oturma eylemi yaptı

16 Nisan 2018 20:26

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP\'liler, ülke genelinde olduğu gibi Aydın\'da da \'OHAL değil demokrasi\' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından Kent Meydanı\'nda düzenlenen \'OHAL değil demokrasi\' oturma eylemine; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İl Başkanı Ali Çankır\'ın yanı sıra ilçe başkanları ve partililer katıldı. Vatandaşlar meydanda oturma eylemi yaparken, ellerinde \'OHAL\'iniz hal değil, OHAL\'de bizimle değilsin\', \'OHAL\'de dolar 4 TL, Euro 5 TL, benzin 6 TL, hayırlı işler\' ve \'OHAL\'de tuvalet 1 TL\' gibi dövizler açtı. Alana sahibi Fatoş Korkmaz tarafından getirilen \'Şeker\' adlı köpek, görenlerin ilgi odağı oldu. Şeker, oturma eylemi yapanların önüne geçerek sahibinin kucağında durdu.

\'OHAL\'E HAYIR, DEMOKRASİ İSTİYORUZ\'

Aydın İl Başkanı Ali Çankır, \"Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan bir an önce kalkmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleriyle STK\'lara yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikalarına artık son verilmelidir. Sivil darbeyle tek koltukta birleşen yasama yürütme ve yargı yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidirler. Bugün sadece bu meydandan değil, 81 ildeki tüm meydanlarımızda saraylılara sesleniyoruz. OHAL\'e hayır, demokrasi istiyoruz\" dedi.

Oturma eylemi konuşmanın ardından sona ererken, polis ekipleri de meydanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
 

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