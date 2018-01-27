(Görüntülü Haber) AYDIN'DA GEZİCİ KÜTÜPHANE AÇILDI

Haber- Kamere Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)AYDIN Valiliği\'nce İl Halk Kütüphanesinde engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Engelli İnternet Erişim Merkezinin tanıtımı yapıldı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyan gezici kütüphane törenle hizmete alındı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, önce Atilla Koç Gezici Kütüphanesi\'ni açtı, sonra bedensel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için İl Halk Kütüphanesindeki \'çipli şapka\' uygulamasını başlattı. Açılışta konuşan Vali Köşger, Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il halk kütüphanesine ait gezici kütüphanemiz var. Bu küphane, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyor. Burada 1980 tane kitap var. Burada internet bağlantısı da yapılabiliyor. Yapılan çalışmaların çıktılarını yapabilecek bir altyapıda oluşturulmuş. Buradan diğer kütüphanelerede üye olunabiliniyor. Aydın\'ın kültürüne ve eğitimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm ilçelerimize istenildiği zaman hizmet verebilecek dedi. İLK DENEMEYİ ENGELLİLER YAPTI Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, görme engelliler için 1 sesli okuma makinesi, 1 klavye, 1 yazıcı, 26 kitap, 15 sesli kitap ve 7 sesli dergi, bedensel engelliler için çipli şapkayla bilgisayarın hizmete girdiğini de söyledi. Özellikle çipli şapkanın önemli bir adım olduğunu aktaran Köşger, engellilerin, maus özelliği gören şapkayı takarak kafasını hareket ettirdiğinde ucundaki çip sayesinde bilgisayardaki işlerini rahatlıkla yerine getirebileceğini anlattı. Açılışa katılan Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen de engellilere yönelik bir istekte bulundukları zaman Valiliğin hemen devreye girerek kendilerine yardımcı olduğunu belirterek Köşger\'e teşekkür etti.