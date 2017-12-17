(Görüntülü Haber) Aydın Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - Kamera:AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Esat Büyükaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu Yavansu Mevkii\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Büyükaslan\'a, Söke yönüne giden Halil Küçükali yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Büyükaslan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, otomobilin yaşlı adama çarptığı anın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------- - Olay anını çeken güvenlik kamerası Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - Kamera: (Güvenlik kamerası)