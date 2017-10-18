(Görüntülü Haber) Aydın Büyükşehir'den Kuyucak'ta asfaltlama seferberliği

Bahattin ALBAYRAK KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinden bu yana asfaltlanmadığı belirtilen Kuyucak İlçesi\'nin merkezdeki kırsal mahallelerindeki köy yollarında çalışma başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Asfaltlama ve Yol Bakım Şubesi, Kuyucak İlçesi\'ne bağlı Taşoluk Musakolu ve Sarıcaova mahallelerinde yol yapım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yollarda asfaltlama işlemine geçildi. Buharkent ve Kuyucak ilçe merkezlerine, Manisa il sınırına kadar ulaşan ve Buldan il sınırına bağlayan ve cumhuriyetten bu yana çalışma yapılmadığı belirtilen 5 kilometrelik yolda, yenileme ve altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. Musakolu Mahalle Muhtarı Muhammer Top, Aydın\'ın en son mahallesi biziz. Köyümüz Aydın il sınırı bitiminde. Manisa ve Denizli ye çok yakın. Aydın\'ın en ücra köyüne hizmet getirdi başkanımız. Bağ ve bahçelerimizin yolları açıldı. Temizlendi. Ne kadar imkan varsa, büyükşehrin imkanlarını bize sundu. Başkanımıza sorunlarımızı ilettiğimizde derhal demişti. Şimdi hizmetler bitmek üzere. Eminim ki başkanımız tarafından artarak devam edecektir dedi. Köy sakinlerinden Süleyman Yeter ise Allah başkanımızdan razı olsun. Buraları kışın yağmur çamurdan geçilmiyordu. Biz de halk olarak sayın başkanımız ve personeline çok teşekkür ederiz. Verdiği hizmetlerden çok memnunuz. Daha da bu hizmetlerin devam edeceğinden eminiz. Yollarımızın yenilenmesi ve eksiklerin giderilmesi çok mutlu etti. Başkanımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.