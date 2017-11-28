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(Görüntülü Haber) Aybüke öğretmenin ismi, mezun olduğu üniversitedeki orkestra salonuna verildi

KONYA, (DHA) - BATMAN Kozluk'ta, 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, mezun olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde bulunan o

28 Kasım 2017 20:45

KONYA, (DHA) - BATMAN Kozluk\'ta, 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ismi, mezun olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi\'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nde bulunan orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmen Yalçın’ın kemanı ise ailesi tarafından adının verildiği salona bağışlandı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen törene, Aybüke öğretmenin babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın da katıldı. Üniversite yönetimine teşekkür eden baba Yalçın, kızının şehit olmasından sonra isminin her yerde yaşatılmasından memnun olduğunu dile getirdi. Yalçın, \'\'Bu ülke, hepimizin ülkesi. Evlatlar, hepimizin evladı. İnşallah geriden gelenler, bayrağı yeniden kaldırıp, onu ulaşması gereken yere dikeceklerdir. Bundan hiçbir endişemiz yok. Bu milletin temelinde kabiliyet var, imkanlar var. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin\'\' dedi. Açılış sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Yalçın da kızının isminin okulda yaşatılacak olması dolayısıyla çok duygulandığını söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Aybüke öğretmenin ismini orkestra salonunda yaşatmak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi: \"Bizim kardeşimiz, bizden mezun olduktan sonra hayalleri çerçevesinde öğretmenlik yapmak üzere gittiği yerde, kısa sürede damgasını vurmuş ve aldığı eğitimin hakkını vermiş, orada oluşturduğu hava ile kendisini sevdirmişti. Bu süreçler, zor süreçler. Hepimizin başı sağ olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bireyler, yaşayacak ki devlet yaşayacak. Millet dayanışma içinde duracak ki devlet de yüzü ak, sırtı pek bir şekilde milletini koruyacak.\" Prof. Dr. Şeker, daha sonra Aybüke öğretmenin portresini, ailesine hediye etti.

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