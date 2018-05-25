(Görüntülü Haber) Ayaz, 200 bin liralık destekle nefes alıp yürüyecek

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, serebral palsi (beyin felci) ve akciğer hastası 3,5 yaşındaki Ayaz Ağralı için yardım kampanyası başlatıldı. Anne Şengül Ağralı, yürüyemeyen, konuşamayan ve oturamayan Ayaz için kişisel yürüme robotuna ve oğlunun nefes almasını kolaylaştıracak ve onu hayata bağlayacak cihaz için 200 bin liraya ihtiyaç duyduklarını belirterek, kampanyaya destek çağrısı yaptı.



Manisa\'da yaşayan Şengül ve Ömer Ağralı çiftçinin tek çocuğu Ayaz, 30 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldi. 1 yaşına kadar normal bir yaşam sürdüren Ayaz, yüksek ateşle götürüldüğü hastanede, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ayaz\'ı, önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne, ardından da İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdüklerini anlatan anne Şengül Ağralı, oğlunun 6 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi. Doktorların \"Çocuğunuz yaşamaz\" dediklerini dile getiren Şengül Ağralı, Ayaz\'ın nefes alabilmesi için dışarıdan solunum desteği sağlayan akciğer cihazına bağlandığını ifade etti. Beyni oksijensiz kaldığı için serebral palsi oluştuğunu ve epilepsi hastalığının da başladığını kaydeden Şengül Ağralı, çok zor günler geçirdiklerini söyledi.



Yoğun bakım sürecinin ardından Ayaz\'ın nefes borusundaki daralma yüzünden boğazının delindiğini ve cihaz takıldığını kaydeden anne Şengül Ağralı, \"Ayaz şu anda 3,5 yaşında. 1 yaşına kadar yürüyen, konuşan bir çocuktu.14 aylıkken akciğerlerine bir virüs bulaştı. Bu yüzden beyni oksijensiz kaldı ve serebral palsi ile akciğer hastası oldu. Bu süreçte Ayaz, mide kanamaları geçirdi. Nefes borusunda darlık olduğu için birçok kez ameliyat oldu. Yoğun bakıma girdiğinde akciğerine domuz gribine yakın bir virüs bulaştığı söylendi ve akciğerlerini tamamına yakınını kaybetti. Yapay akciğer tedavisi gördü\" diye konuştu.



\'YÜRÜYEMİYOR, OTURAMIYOR, KONUŞAMIYOR\'



Yoğun bakımın ardından çocuklarının oksijene bağımlı yaşamaya başladığını ve 1,5 yıl boyunca evden hiç çıkamadıklarını dile getiren Şengül Ağralı, \"Akciğerin çok küçük bir parçası ile yaşamını sürdürüyor. Beyni de oksijensiz kaldı, ama doktorlar çok iyi bir fizik tedavi aldığı taktirde yürüyebileceğini söylüyor. Innowalk yürüme cihazına ihtiyacımız var. Bu cihaz, Ayaz\'ın yürümesine yardımcı olacak. Nefes alıp vermesine yardımcı olacak. Hem de kasların çalışması sağlanacak. Şu anda yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor\" dedi.



AYAZ\'IN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI



Eşinin asgari ücretle fabrikada çalıştığını ve tedavi masraflarına yetişemediklerini anlatan Şengül Ağralı, hem tedavi masrafları, hem de Ayaz\'ın yürüyebilmesini sağlayacak robotik yürüme cihazı için Manisa Valiliği\'nin onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Yardımseverlere çağrı yapan anne Ağralı, \"Maddi gücümüz yeterli değil. Ayaz\'ın tedavi masraflarına, medikal malzemelerine, özel ilaçlarına artık biz yetişemiyoruz. Aylık 3 bin liranın üzerinde medikal, ilaç masrafı var. Robotik yürüme cihazını devlet karşılamıyor. 1 ay önceki fiyatı 125 bin liraydı. Ancak euro üzerinden alındığı için fiyat gittikçe yükseliyor. Biz 200 bin liralık bir yıl süreli yardım kampanyası başlattık. Eğer bu cihaz alınırsa, Ayaz hayata bağlanacak, belki de yürüyebilecek. Doktorlar bu cihazın işe yarayacağına dair onay verdiler. Yardımseverlerden oğlum için destek bekliyorum. Oğlumun sesini duyun, adım atmasına destek olun\" dedi.