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(Görüntülü Haber) Ayakları bağlanan kedi işkence edilerek öldürüldü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, işkence edilerek öldürülmüş bir kedi bulundu

19 Kasım 2017 17:48

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, işkence edilerek öldürülmüş bir kedi bulundu. İzmir\'in Balçova ilçesinde pazar sabahı evinden alışveriş için çıkan Erdem Karayer, ilçenin en işlek yeri Ata Caddesi Kahveler Durağı önünde, kaldırım üzerinde, ayakları bağlı ölü bir kediyi fark etti. Karayer, telefonla \'155 Polis İhbar\' hattını aradı, tutunak tutuldu. Karayer, \"Sabah bu görüntüyü görünce şoke oldum. Bir kedi, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, ağzı burnu kan içinde, işkence gördüğü belli ölü halde kaldırımın ortasında duruyordu. Bunu yapanlar insan olamaz. Burada her yerde kamera var. Caddede kuyumcuların, banka şubelerinin de kameraları var. Bu canilerin bulunması lazım. Hayvana bunu yapan insana da yapar\" dedi.

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